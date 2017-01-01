Україна звернулася з листом до генсекретаря ООН через ситуацію в Авдіївці

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Останні два дні російські окупаційні війська проводять масивну атаку уздовж лінії зіткнення, використовуючи «Гради»

Постійний представник України в ООН звернувся з листом до генерального секретаря ООН у зв'язку із загостренням ситуації в Авдіївці.

«Вимагаємо від Росії припинити бойові дії на сході України і дотримуватися режиму припинення вогню», - йдеться в тексті заяви.

У документі також зазначається, що останні два дні російські окупаційні війська проводять масивну атаку уздовж лінії зіткнення, використовуючи «Гради», 120-мм і 152-мм артилерію і танки.

Внаслідок атак без води і електрики можуть залишитися понад 400 тис. осіб, наголошується в тексті.

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