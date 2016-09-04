Українці перемогли на фестивалі снігової скульптури, зліпивши магічний плащ із посохом

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Щоб зробити снігову скульптуру, українці використали 30 тонн снігу

Українці додали собі в скарбничку ще одну перемогу – цього разу представники України взяли головний приз на престижному міжнародному фестивалі снігової скульптури World Snow Festival, який відбувся у швейцарському гірському селищі Гріндельвальд.

Команда з чотирьох осіб – Богдан Куцевич, Олексій Пода, Олексій Козак і Джонатан Райнер – за чотири дні спорудила з брили снігу містичний плащ із посохом. «Темою конкурсу була магія, і ось наша задумка: у глядача має виникнути відчуття, що маг щойно пішов, залишивши свої речі, і будь-хто може їх приміряти», – розповів Олексій Пода.

«Оскільки багато команд на різних конкурсах роблять скульптури в своєму фірмовому стилі, ми тепер жартуємо, що на наступному змаганні зробимо штани, светр або інший фасон плаща», – додав Пода.

У звичайному житті 39-річний Богдан і 35-річний Олексій працюють архітекторами, Олексій Козак займається рекламою, а їхній швейцарський друг Джонатан – аспірант-фізик. Команда з'явилася чотири роки тому і взяла участь вже у семи конкурсах – у США, Китаї, Норвегії та інших країнах.

За словами хлопців, умови завжди однакові: команда отримує 25–30-тонний куб спресованного снігу розміром 3,5 на 3,5 метра і чотири дні на створення скульптури. «І тут як пощастить – у нас, бувало, траплялися камені і навіть пляшки всередині куба. Тому за куб тягнуть жереб. Від удачі залежить ще й розташування на майданчику з освітленням. Тому що сонячне світло має велике значення – без нього скульптура не зчитується і зливається із землею. У Гріндельвальді майданчик був оточений гірськими хребтами на висоті 1 тис. метрів, і сонце потрапляло на нього всього дві години на день. Зате простояти фігура може кілька місяців», – зазначив Пода.

У теплу пору року хлопці відточують свою майстерність на конкурсах пісочних скульптур і готуються освоїти крижану скульптуру, а не тільки снігову.

Джерело: Сегодня