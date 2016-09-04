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    Українці перемогли на фестивалі снігової скульптури, зліпивши магічний плащ із посохом

    • Сьогодні, 16:56
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    Щоб зробити снігову скульптуру, українці використали 30 тонн снігу

    Українці додали собі в скарбничку ще одну перемогу – цього разу представники України взяли головний приз на престижному міжнародному фестивалі снігової скульптури World Snow Festival, який відбувся у швейцарському гірському селищі Гріндельвальд. 

    Команда з чотирьох осіб – Богдан Куцевич, Олексій Пода, Олексій Козак і Джонатан Райнер – за чотири дні спорудила з брили снігу містичний плащ із посохом. «Темою конкурсу була магія, і ось наша задумка: у глядача має виникнути відчуття, що маг щойно пішов, залишивши свої речі, і будь-хто може їх приміряти», – розповів Олексій Пода.

    «Оскільки багато команд на різних конкурсах роблять скульптури в своєму фірмовому стилі, ми тепер жартуємо, що на наступному змаганні зробимо штани, светр або інший фасон плаща», – додав Пода. 

    У звичайному житті 39-річний Богдан і 35-річний Олексій працюють архітекторами, Олексій Козак займається рекламою, а їхній швейцарський друг Джонатан – аспірант-фізик. Команда з'явилася чотири роки тому і взяла участь вже у семи конкурсах – у США, Китаї, Норвегії та інших країнах. 

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    За словами хлопців, умови завжди однакові: команда отримує 25–30-тонний куб спресованного снігу розміром 3,5 на 3,5 метра і чотири дні на створення скульптури. «І тут як пощастить – у нас, бувало, траплялися камені і навіть пляшки всередині куба. Тому за куб тягнуть жереб. Від удачі залежить ще й розташування на майданчику з освітленням. Тому що сонячне світло має велике значення – без нього скульптура не зчитується і зливається із землею. У Гріндельвальді майданчик був оточений гірськими хребтами на висоті 1 тис. метрів, і сонце потрапляло на нього всього дві години на день. Зате простояти фігура може кілька місяців», – зазначив Пода.

    У теплу пору року хлопці відточують свою майстерність на конкурсах пісочних скульптур і готуються освоїти крижану скульптуру, а не тільки снігову. 

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    Українці перемогли на фестивалі снігової скульптури, зліпивши магічний плащ із посохом
    Українці перемогли на фестивалі снігової скульптури, зліпивши магічний плащ із посохом
    Українці перемогли на фестивалі снігової скульптури, зліпивши магічний плащ із посохом
    Українці перемогли на фестивалі снігової скульптури, зліпивши магічний плащ із посохом

    Джерело: Сегодня

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