Українці потрапили до топ-10 найбагатших команд кіберспорту в світі

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Найбагатші - Evil Geniuses. На рахунку команди 15,7 млн долларов

Українська команда Natus Vincere потрапила в топ-10 найбагатших команд з кіберспорту. Українці стали шостими з доходом у 6,4 млн доларів.

Як пише видання DTF, українській організації славу принесли такі ігри, як Counter-Strike і Dota 2, в яких Natus Vincere є одними з найбільш титулованих представників. До складу команди по CS 1.6 входили такі легенди, як Данило «Zeus» Тесленко, Арсеній «ceh9» Триноженко, Єгор «markeloff» Маркелов і Сергій «Starix» Іщук. Загальний дохід колективу від Counter-Strike склав близько 1,7 млн доларів.

Гравці Natus Vincere по Dota 2 також прославилися в своїй дисципліні. Вони до сих пір залишаються єдиною командою, яка тричі доходила до фіналу The International, в одному з яких здобули перемогу. Сума виграних призових в Dota 2 - 3,6 млн доларів.

Сьогодні організація переживає не найкращі часи. Після розформування відомого складу по Dota 2 серйозних перемог в даній дисципліні у команди не було. За останній час єдиною перемогою на великому турнірі став титул чемпіона на StarLadder i-League StarSeries Season 2 в 2016 році.

Найбагатшою ж організацією з кіберспорту стала команда Evil Geniuses. Загальна сума виграних грошей становить 15,72 млн доларів, а кількість перемог на турнірах - 646. №2 – команда Wings Gaming з Китаю з доходом у 9,7 млн доларів. Третю сходинку займає Newbee. Ця команда – також китайська - заробила на турнірах 7,5 млн доларів. Замикають «десятку» - LGD Gaming з 5,4 млн доларів призових.

Рейтинг команд було укладено на базі даних порталу e-Sports Earnings. Як критерій було обрано виключно виграші на змаганнях. У статті доходу не включались прибуток організацій від реклами, контрактів зі спонсорами та інше.