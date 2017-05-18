Українці віддають перевагу Київському патріархату - опитування

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Патріарх Філарет

20,5% українців вважають, що православні повинні об'єднатися в єдину Церкву, яка буде домагатися незалежності

Кількість парафіян Української православної церкви Київського патріархату сьогодні більш ніж удвічі перевищує число прихильників Московського патріархату. Про це свідчать дані нового соціологічного дослідження від Центру Разумкова, які опублікував у своєму Facebook архієпископ УПЦ КП Євстратій Зоря.

За результатами дослідження, до Київського патріархату зарахували себе 38,8% українських віруючих, тоді як за Московський патріархат виступили 17,4% опитаних. Парафіянами Української автокефальної православної церкви назвали себе 1,5% респондентів. 35,7% визначили себе як «просто православний».

При цьому 7,7% респондентів вважають, що Українська православна церква повинна залишатися частиною РПЦ. 29,2% впевнені, що православні повинні згуртуватися навколо УПЦ КП. Ще 20,5% вважають, що православні повинні об'єднатися в єдину Церкву, яка буде домагатися незалежності.