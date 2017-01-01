Українці зможуть їздити до Туреччини навіть без закордонних паспортів

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Україна і Туреччина підпишуть угоду про спрощення візового режиму

Підписання угоди про спрощення візового режиму між Україною і Туреччиною відбудеться під час візиту прем'єр-міністра України до Анкари. Про це повідомив очільник турецького зовнішньополітичного відомства Мевлют Чавушоглу на зустрічі з мером міста Анталья Мендерсом Тюрелом, передає Анадолу

«Анадолу».



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За словами Чавушоглу, українці зможуть їздити до Туреччини на основі загальногромадянських паспортів, передає агентство. «Це дуже важливий документ, враховуючи той факт, що закордонні паспорти має лише 30 відсотків жителів України.Нова угода дасть змогу залучити на курорти Туреччини більшу кількість туристів з різних регіонів України»,- зазначив міністр.

Чавушоглу висловив переконаність у тому, що в 2017 році в секторі туризму Туреччини намітиться пожвавлення, а кількість туристів збільшиться.

Як повідомлялося раніше, усі громадяни України з 1 листопада зможуть оформити паспорт у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.