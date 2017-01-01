Українцям пояснили, з чого почнеться пенсійна реформа

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Рева припускає поетапне введення класичної моделі пенсійної системи, яка складається з трьох рівнів

На даному етапі найбільш актуальною частиною пенсійної реформи в Україні має стати стабілізація солідарної системи.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Ми припускаємо поетапне введення класичної моделі пенсійної системи, яка складається з трьох рівнів: солідарного, обов’язкового накопичувального і добровільного накопичувального. Але, за будь-яких обставин, принаймні 75% пенсії повинні складати надходження від солідарного рівня пенсійного забезпечення», – сказав він.

Чиновник нагадав, що вирішити цю проблему можна буде лише після усунення дефіциту Пенсійного фонду, яке є головною передумовою для впровадження наступних етапів реформи пенсійного забезпечення, а саме – накопичувальних рівнів пенсійної системи.

Рева вважає, що для цього в Україні є відповідні ресурси, і розроблена відповідна концепція, яка передбачає перехід від популістської «зрівнялівки» до справедливої мотивації громадян чесною працею заробляти власне гідне пенсійне забезпечення.

«Популістський підхід деяких попередніх керівників привів до тієї ситуації, в якій держава опинилася зараз, – «зрівнялівка» у розмірах пенсійного забезпечення тих, хто чесно працював все життя, і тих, хто не пропрацював жодного дня, призвела до демотивації людей платити внески до Пенсійного фонду, і, в результаті, до його дефіциту в розмірі понад 140 млрд гривень», – обурився він.

У зв’язку з цим зараз в Україні один працюючий утримує одного пенсіонера, що є найгіршим показником в Європі – на 12 млн пенсіонерів припадає 12 млн працюючих громадян, які сплачують внески.

До того ж, є ще величезний масив людей, які працюють і взагалі не платять внески.

«Всього ж в Україні 26 млн працездатного населення – тобто у нас є величезний резерв для залучення платників внесків до Пенсійного фонду», – резюмував міністр.

Джерело: Finance