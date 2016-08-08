Українцю у посилці із США відправили пістолет Beretta
- Сьогодні, 08:25
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Спробу контрабанди припинили митники на Львівщині
Контрабанду зброї через митний кордон України попереджено оперативною групою Міжрегіональної митниці ДФС та працівниками відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
«Пістолет «Beretta 3032 Tomcat» було виявлено за допомогою рентген-апарату під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке надійшло зі Сполучених Штатів Америки на адресу одного з наших співвітчизників. Серед особистих речей, які пересилалися до України, знаходився й пістолет, який був прихований від митного контролю в банці з подвійним дном. Зброю вилучено. За попереднім дослідженням експерта пістолет відноситься до категорії короткоствольної вогнепальної зброї», – йдеться у повідомленні.
Зазначене правопорушення буде кваліфіковане за ст.201 «Контрабанда» Кримінального кодексу України. На даний час тривають слідчі дії.
Джерело: zik.ua