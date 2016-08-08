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    Українцю у посилці із США відправили пістолет Beretta

    • Сьогодні, 08:25
    • Розсилка
    Beretta 3032 Tomcat
    Beretta 3032 Tomcat

    Спробу контрабанди припинили митники на Львівщині

    Контрабанду зброї через митний кордон України попереджено оперативною групою Міжрегіональної митниці ДФС та працівниками відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

    «Пістолет «Beretta 3032 Tomcat» було виявлено за допомогою рентген-апарату під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке надійшло зі Сполучених Штатів Америки на адресу одного з наших співвітчизників. Серед особистих речей, які пересилалися до України, знаходився й пістолет, який був прихований від митного контролю в банці з подвійним дном. Зброю вилучено. За попереднім дослідженням експерта пістолет відноситься до категорії короткоствольної вогнепальної зброї», – йдеться у повідомленні.

    Зазначене правопорушення буде кваліфіковане за ст.201 «Контрабанда» Кримінального кодексу України. На даний час тривають слідчі дії.

    Джерело: zik.ua

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