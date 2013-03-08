Українка підкорила найвищу гору Західної півкулі Аконкагуа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експедиція тривала 14 днів і далась учасникам команди, більшість з яких альпіністи з досвідом, дуже важко

Українка Ірина Галай підкорила вершину Аконкагуа у Південній Америці. Сходженню заважали сильні штормові бурі, люті морози і вітри.

На саму вершину команда стартувала зі штурмового табору на висоті 6 тис. метрів над рівнем моря, фінальне сходження тривало 12 годин.

«Гора Аконкагуа входить у програму «7 вершин». Готувалась я за своєю власною методикою, яку ми розробили при підготовці на Еверест: це біг, бокс і кроссфіт», – розповіла Ірина Галай.

Аконкагуа має висоту близько 7 тис. метрів, розташована в Аргентині і є вершиною Південної Америки і всієї Західної півкулі.

Нагадаємо, минулої весни Ірина Галай підкорила Еверест і стала першою українкою, яка зійшла на найвищу вершину світу.