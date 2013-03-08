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    Українка підкорила найвищу гору Західної півкулі Аконкагуа

    • Сьогодні, 16:15
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    Експедиція тривала 14 днів і далась учасникам команди, більшість з яких альпіністи з досвідом, дуже важко

    Українка Ірина Галай підкорила вершину Аконкагуа у Південній Америці. Сходженню заважали сильні штормові бурі, люті морози і вітри.

    На саму вершину команда стартувала зі штурмового табору на висоті 6 тис. метрів над рівнем моря, фінальне сходження тривало 12 годин.

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    «Гора Аконкагуа входить у програму «7 вершин». Готувалась я за своєю власною методикою, яку ми розробили при підготовці на Еверест: це біг, бокс і кроссфіт», – розповіла Ірина Галай.

    Аконкагуа має висоту близько 7 тис. метрів, розташована в Аргентині і є вершиною Південної Америки і всієї Західної півкулі.

    Нагадаємо, минулої весни Ірина Галай підкорила Еверест і стала першою українкою, яка зійшла на найвищу вершину світу.

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    Українка підкорила найвищу гору Західної півкулі Аконкагуа
    Українка підкорила найвищу гору Західної півкулі Аконкагуа
    Українка підкорила найвищу гору Західної півкулі Аконкагуа
    Українка підкорила найвищу гору Західної півкулі Аконкагуа
    Українка підкорила найвищу гору Західної півкулі Аконкагуа

    Джерело: Mukachevo.net
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