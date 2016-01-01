Українська відповідь на Russia Today не вдалась. Коломойський закриває телеканал

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1+1 медіа закриває проект Ukraine Today

Медіагрупа 1+1, яка належить бізнесмену Ігорю Коломойському, з 1 січня 2017 року вирішила закрити проект іномовлення Ukraine Today.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби медіагрупи.

У медіагрупі вважають, що зараз функцію іномовлення взяла на себе держава і підтримувати проект недоцільно далі.

«Враховуючи економічну ситуацію в країні, підтримувати проект, який має виключно соціальний характер, а держава у той же час, демонструє нульову зацікавленість в його існування, для нас неможливо», - цитується в повідомленні генеральний директор «1+1» Олександр Ткаченко.

Як повідомляв Главком, у 2014 році Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомила про запуск супутникового телеканалу Ukraine today для висвітлення подій в Україні за кордоном.

Нагадаємо, Ukraine Today з 1 квітня припинив своє ТБ-мовлення і став інтернет-майданчиком.