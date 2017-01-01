Українське підприємство попри санкції обслуговує військову авіацію Росії (РОЗСЛІДУВАННЯ)

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Машинобудівний завод із Запоріжжя у 2016 році ремонтував двигуни для літаків авіаполку міноборони Росії, задіяного у воєнній операції в Сирії

Попри воєнне вторгнення Росії та введення Києвом антиросійських санкцій українське підприємство «Мотор Січ» продовжує обслуговувати армію країни-агресора, йдеться у статті «Главкома» «Мотор Січ» ремонтує та оснащує авіацію міноборони РФ».

Зокрема, машинобудівний завод із Запоріжжя у 2016 році ремонтував двигуни для літаків авіаполку міноборони Росії, задіяного у воєнній операції в Сирії. Про це свідчать матеріали судової постанови, винесеної 9-м арбітражним апеляційним судом РФ та оприлюдненої 7 грудня 2016 року.

Відповідно до цих документів, рік тому міноборони РФ уклало держконтракти на модернізацію чотирьох літаків Ан-124 з ремонтом їхніх двигунів Д-18Т для своїх потреб у 2015–2017 роках.

Функції виконавця ремонту двох авіадвигунів було передано компанії «Авіаремонт-МС», де «Мотор Січі» належить 24%. При цьому відновлювальні роботи, згідно з контрактом, мали відбуватись із залученням заводу «Мотор Січ». Було підписано графік поетапного ремонту, який передбачав відправлення агрегатів в Україну у I кварталі 2016 року.

За графіком ремонту двигунів, затвердженим російськими генералами, після відправлення на «Мотор Січ» двигуни мали повернутися до Росії у третьому кварталі. А здача робіт міністерству оборону Росії була запланована до кінця грудня. Загальна вартість ремонту двох двигунів становить чверть мільярда рублів. Скільки з цієї суми отримала «Мотор Січ» – не уточнюється. Але фактом є те, що кошти підрядникам уже сплачено військовим міністерством майже у повному обсязі.

Ще два двигуни від Ан-124 для тієї ж військової частини мав ремонтувати Уральський завод цивільної авіації. Станом на листопад минулого року відновлення не було розпочато і не виключено, що агрегати невдовзі також можуть прибути до України. У будь-якому разі кошти за відновлення всіх чотирьох двигунів (у сумі близько 470 млн рублів) було сплачено згадуваній вище «Авіаремонт-МС», де «Мотор Січ» має свою частку.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Мотор Січ» ремонтує та оснащує авіацію міноборони РФ»