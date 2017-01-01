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    Українські бійці зайняли нові позиції біля Бахмутської траси

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    Український прапор на звільненій території
    Український прапор на звільненій території

    Звільнена та взята під контроль українськими військовослужбовцями територія за Мінськими угодами мала бути передана Україні

    Бійці 93-ї окремої гвардійської механізованої Харківської бригади, які зараз виконують бойові завдання в районі проведення АТО, покращили своє тактичне становище, просунувшись уперед на відстань близько 1,5 км ближче до Бахмутської траси, де було облаштовано нові позиції. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

    «Лінію фронту вдалося трохи вирівняти, а зайняття пануючих висот дозволило краще контролювати противника та мати вигідні умови для оборони», – зазначається в повідомленні.

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    «Просуванню вперед передували місяці копіткої роботи розвідувальних підрозділів, які вивчали місцевість та поведінку супротивника, особливості мінування ворогом даної території, маршрути руху диверсійно-розвідувальних груп терористів. Після проведення підготовчих заходів та розмінування (а терористи встановили в хаотичному порядку безліч мін та вибухових пристроїв, у тому числі й заборонених міжнародними конвенціями), механізовані підрозділи бригади вийшли вперед, в окремих випадках скоротивши відстань до позицій ворога до 200 метрів, та закріпилися. Створено систему добре укріплених та облаштованих опорних та спостережних пунктів», – повідомляють бійці.

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    Українські бійці зайняли нові позиції біля Бахмутської траси
    Українські бійці зайняли нові позиції біля Бахмутської траси
    Українські бійці зайняли нові позиції біля Бахмутської траси
    Українські бійці зайняли нові позиції біля Бахмутської траси

    Наголошується, що територія, звільнена та взята під контроль військовослужбовцями 93-ї ОМБр, за Мінськими угодами мала бути передана Україні, що й було зроблено українськими воїнами під час ретельно підготовленої, добре спланованої та реалізованої операції.

    «Втрати серед особового складу з’єднання відсутні, незважаючи на те, що нові бойові позиції бригади постійно перебували й перебувають під вогнем артилерії (в окремих випадках пропутінські сили навіть використовували 203-мм самохідні гаубиці 2С7 «Піон»), мінометів калібром 120 та 82 мм, гранатометів різних типів та систем, стрілецької зброї», – повідомляє 93-тя ОМБр.

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