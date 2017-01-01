Українські бійці зайняли нові позиції біля Бахмутської траси

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Український прапор на звільненій території

Звільнена та взята під контроль українськими військовослужбовцями територія за Мінськими угодами мала бути передана Україні

Бійці 93-ї окремої гвардійської механізованої Харківської бригади, які зараз виконують бойові завдання в районі проведення АТО, покращили своє тактичне становище, просунувшись уперед на відстань близько 1,5 км ближче до Бахмутської траси, де було облаштовано нові позиції. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

«Лінію фронту вдалося трохи вирівняти, а зайняття пануючих висот дозволило краще контролювати противника та мати вигідні умови для оборони», – зазначається в повідомленні.

«Просуванню вперед передували місяці копіткої роботи розвідувальних підрозділів, які вивчали місцевість та поведінку супротивника, особливості мінування ворогом даної території, маршрути руху диверсійно-розвідувальних груп терористів. Після проведення підготовчих заходів та розмінування (а терористи встановили в хаотичному порядку безліч мін та вибухових пристроїв, у тому числі й заборонених міжнародними конвенціями), механізовані підрозділи бригади вийшли вперед, в окремих випадках скоротивши відстань до позицій ворога до 200 метрів, та закріпилися. Створено систему добре укріплених та облаштованих опорних та спостережних пунктів», – повідомляють бійці.

Наголошується, що територія, звільнена та взята під контроль військовослужбовцями 93-ї ОМБр, за Мінськими угодами мала бути передана Україні, що й було зроблено українськими воїнами під час ретельно підготовленої, добре спланованої та реалізованої операції.

«Втрати серед особового складу з’єднання відсутні, незважаючи на те, що нові бойові позиції бригади постійно перебували й перебувають під вогнем артилерії (в окремих випадках пропутінські сили навіть використовували 203-мм самохідні гаубиці 2С7 «Піон»), мінометів калібром 120 та 82 мм, гранатометів різних типів та систем, стрілецької зброї», – повідомляє 93-тя ОМБр.