Українські боксери Усик і Гвоздик здобули впевнені перемоги у США

Олександр Усик зокрема вдруге захистив титул чемпіона світу

У американському Меріленді в рамках вечора українського боксу Олександр Усик виграв поєдинок проти американського боксера Майкла Хантера.

Таким чином українець захистив титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у важкій вазі (до 91 кг).

За результатами поєдинку зафіксований рахунок 117-110 на користь Усика.

В наступному поєдинку українець Олександр Гвоздик у третьому раунді нокаутував кубинця Юніескі Гонсалеса.

Кубинець уже в першому раунді викинув кілька дуже неприємних ударів проти Гвоздика, проте вже в другій трихвилинці українець дав важкий відповідь опоненту.

У третьому раунді Гонсалес побував в нокдауні, після чого Гвоздик просто добив суперника. Рефері був змушений зупинити бій після чергового падіння боксера.

Олександр Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012, володар регіонального титулу чемпіона Північної Америки за версією NABF.

