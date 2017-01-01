  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Українські боксери Усик і Гвоздик здобули впевнені перемоги у США

    • Сьогодні, 06:40
    • Розсилка
    Бій Усик-Хантер
    Фото: HBO Boxing
    Бій Усик-Хантер

    Олександр Усик зокрема вдруге захистив титул чемпіона світу

    У американському Меріленді в рамках вечора українського боксу Олександр Усик виграв поєдинок проти американського боксера Майкла Хантера.

    Таким чином українець захистив титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у важкій вазі (до 91 кг).

    За результатами поєдинку зафіксований рахунок 117-110 на користь Усика.

    В наступному поєдинку українець Олександр Гвоздик у третьому раунді нокаутував кубинця Юніескі Гонсалеса.

    Кубинець уже в першому раунді викинув кілька дуже неприємних ударів проти Гвоздика, проте вже в другій трихвилинці українець дав важкий відповідь опоненту.

    У третьому раунді Гонсалес побував в нокдауні, після чого Гвоздик просто добив суперника. Рефері був змушений зупинити бій після чергового падіння боксера.

    Олександр Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012, володар регіонального титулу чемпіона Північної Америки за версією NABF.

    За кілька хвилин на ринг має вийде український боксер Василь Ломаченко, який буде захищати пояс WBO у бою з американцем Джейсоном Сосою.

    Александр Усик спорт бокс Олександр Гвоздик Василь Ломаченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ