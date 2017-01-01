Українські боксери Усик і Гвоздик здобули впевнені перемоги у США
- Сьогодні, 06:40
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Олександр Усик зокрема вдруге захистив титул чемпіона світу
У американському Меріленді в рамках вечора українського боксу Олександр Усик виграв поєдинок проти американського боксера Майкла Хантера.
Таким чином українець захистив титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у важкій вазі (до 91 кг).
За результатами поєдинку зафіксований рахунок 117-110 на користь Усика.
В наступному поєдинку українець Олександр Гвоздик у третьому раунді нокаутував кубинця Юніескі Гонсалеса.
Кубинець уже в першому раунді викинув кілька дуже неприємних ударів проти Гвоздика, проте вже в другій трихвилинці українець дав важкий відповідь опоненту.
У третьому раунді Гонсалес побував в нокдауні, після чого Гвоздик просто добив суперника. Рефері був змушений зупинити бій після чергового падіння боксера.
Олександр Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012, володар регіонального титулу чемпіона Північної Америки за версією NABF.
“I really don't think he's going to come charging. If he does, it will make things more simple for me.” - @VasylLomachenko on @JasonSosa4 pic.twitter.com/1y9UZIryq3— HBOboxing (@HBOboxing) 9 квітня 2017 р.
За кілька хвилин на ринг має вийде український боксер Василь Ломаченко, який буде захищати пояс WBO у бою з американцем Джейсоном Сосою.