Українські прикордонники готові до безвізового режиму – ДПСУ

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Фото: ДПСУ Держприкордонслужба також забезпечила доступ до бази даних Інтерполу





Пункти пропуску обладнали засобами біометричного контролю

Державна прикордонна служба України завершила підготовку до впровадження безвізового режиму з Євросоюзом. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства, передає «Главком».

«В рамках підготовки до введення безвізового режиму для України Держприкордонслужба виконала завдання з обладнання пунктів пропуску засобами біометричного контролю і забезпечила доступ до баз даних Інтерполу», - зазначив під час брифінгу перший заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк.

У ДПСУ зазначили, що з початку підключення до бази даних Інтерполу - з 28 серпня 2015 року співробітниками Держприкордонслужби фактично реалізовано понад 3,4 тисячі спрацьовувань, зокрема виявили 2600 осіб, 147 викрадених транспортних засобів та понад 700 викрадених або втрачених паспортних документів.

«Попри війну та агресію з боку РФ, в Україні відбуваються серйозні трансформації та реформи. Наші пріоритети відповідають запитам сучасного суспільства: кібербезпека, боротьба з тероризмом та організованою злочинністю», — наголосив заступник глави МВС Вадим Троян.