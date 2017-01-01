Українські шахти: поточна ситуація (трансляція)
- Сьогодні, 10:58
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Розсилка
Голова Конфедерації вільних профспілок України проаналізує поточний стан справ на українських шахтах усієї галузі
Сьогодні, 17 березня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Українські шахти: поточна ситуація»
Запрошені гості:
Михайло Волинець, голова Конфедерації вільних профспілок України, який проаналізує поточний стан справ на українських шахтах усієї галузі, обсяги видобутку та реалізацію, як розвивається ситуація із розслідуванням трагедії на шахті «Степова», роботу «націоналізованих» шахт на тимчасово непідконтрольній Україні території,
Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: