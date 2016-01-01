Українські військові відкрили вогонь у відповідь в районі Широкиного

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З метою збереження життя особового складу, українські військові в районі Широкиного відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували обстрілювати українські позиції. Про це прес-центр АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку по Широкиному ворог тричі бив з танків. Також були зафіксовані обстріли з 122-мм міліметрової артилерії та озброєння БМП. З мінометів різних калібрів бойовики вели вогонь по Талаківці й Широкиному. Під вогонь гранатометів потрапили Широкине, Мар'янка, Павлопіль та Водяне.

«З метою збереження життя особового складу, українські військові були змушені один раз відкрити вогонь у відповідь в районі Широкиного», - підкреслили в прес-центрі.

На Донецькому напрямку з мінометів бойовики били по Луганському. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї накривали Авдіївку, Опитне, Південне, Зайцево і Луганське.

На Луганському напрямку з гранатометів обстріляли Станицю Луганську.