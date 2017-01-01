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    Українській авіакомпанії заборонили літати до ЄС

    • Сьогодні, 02:21
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    Літак авіакомпанії&nbsp;&laquo;Урга&raquo;
    Літак авіакомпанії «Урга»

    Загалом у країни Євросоюзу заборонили літати 181 авіакомпанії

    Єврокомісія заборонила українській компанії «Урга» літати до країн Євросоюзу.

    Список авіаперевізників, для яких закриті кордони ЄС, опублікований на сайті Європейської комісії, повідомляє SundayNews.

    У країни ЄС заборонено літати 181 авіакомпанії з 23 країн.

    Серед них: Афганістан, Ангола, Республіка Конго, Іран, Зімбабве, Ірак і Лівія.

    Нагадаємо, 9 березня 2016 року літак української авіакомпанії «Урга» зазнав аварії в Бангладеш. В компанії запевняли, що літак здавався в оренду.

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