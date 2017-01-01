Українській авіакомпанії заборонили літати до ЄС
- Сьогодні, 02:21
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Літак авіакомпанії «Урга»
Загалом у країни Євросоюзу заборонили літати 181 авіакомпанії
Єврокомісія заборонила українській компанії «Урга» літати до країн Євросоюзу.
Список авіаперевізників, для яких закриті кордони ЄС, опублікований на сайті Європейської комісії, повідомляє SundayNews.
У країни ЄС заборонено літати 181 авіакомпанії з 23 країн.
Серед них: Афганістан, Ангола, Республіка Конго, Іран, Зімбабве, Ірак і Лівія.
Нагадаємо, 9 березня 2016 року літак української авіакомпанії «Урга» зазнав аварії в Бангладеш. В компанії запевняли, що літак здавався в оренду.