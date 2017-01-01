Баритон Юрій Самойлов представить Україну на конкурсі оперних вокалістів BBC «Співак світу»

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Український баритон Юрій Самойлов

У одному раунді із українським баритоном змагатимуться кращі голоси Великобританії, США, Туреччини та Південної Африки

Соліст Франкфуртської опери український баритон Юрій Самойлов представить Україну в одному з найпрестижніших конкурсів оперних співаків у світі, який відбудеться у британському місті Кардіфф, повідомляє BBC.

Конкурс «Співак світу» відомий у всьому світі класичної музики як головний майданчик для оперних співаків від 18 до 32 років, які тільки починають свою кар'єру.

Змагання проводяться за підтримки Валлійської Національної Опери і адміністрації міста і округу Кардіфф з 1983 року в червні один раз на два роки.

У конкурсі братимуть участь двадцять молодих оперних співаків із усього світу, які виконають оперну арію та концертну музику під час чотирьох раундів змагань перед аудиторією і поважним журі. Юрій Самойлов братиме участь у раунді №3, який пройде 14 червня. Разом з укрїнцем змагатимуться кращі голоси Великобританії, США, Туреччини та Південної Африки. Фінальний раунд відбудеться 18-го червня.

Переможець конкурсу отримає 15 тис. фунтів стерлінгів.

Зазначимо, що український баритон Юрій Самойлов є випускником Національної музичної академії України імені Чайковського. Він також навчався оперному співу у Нідерландах. У 2012 році вперше виступив в Опері Нідерландів у виставі «Сказання про невидимий град Кітіж і діву Февронію» Римського-Корсакова. З 2014 року він є солістом Франкфуртської опери. Його репертуар в театрі включає партії Марселя в «Богемі» Пуччіні, Дандіні в «Попелюшці» Россіні, Енріко в «Лючії ді Ламмермур» Доніцетті, Графа Альмавіви у «Весіллі Фігаро» й головну партію в «Дон Жуані» Моцарта.

Українці не вперше беруть участь у «Співаках світу». У 2009-у році фіналістом цього престижного конкурсу став український контртенор Юрій Міненко. Він був першим контртенором і першим українським співаком в історії конкурсу, який удостоївся одного з призових місць. Сьогодні цей виконавець виступає на одній сцені з першими світовими зірками.

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