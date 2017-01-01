Український круїзний лайнер раптово змінив курс і попрямував до Ростова - ЗМІ

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Український круїзний лайнер «Генерал Ватутін» з невідомих причин вирушив у Росію

«Генерал Ватутін» провів цілу ніч біля південного берегу окупованого півострову

Український круїзний лайнер ріка-море «Генерал Ватутін» із невідомих причин відмовився заходити в Одесу та взяв курс на російський Ростов.

Про це повідомила dumskaya.net.

Український круїзний лайнер «Генерал Ватутін» 1 червня вийшов у «гарячу путівку» зі столиці України. Судно з невідомих причин оминуло одеський порт і попрямувало до Херсону. Звідтіля рушило в Ізмаїл, а потім до Вілково. Вчора о 5-й ранку лайнер вийшов із Вілково та раптово взяв курс на окупований Крим.

«Генерал Ватутін» провів цілу ніч біля південного берегу окупованого півострову, а сьогодні знову продовжив свій рух.

Як відомо, наразі судно прямує у Ростов-на-Дону. Що саме стало причиною зміни його курсу, поки що невідомо.

У круїзній компанії «Червона Рута», як організовує тури для цього лайнеру, стверджують, що не володіють жодною інформацією про пересування судна «Генерал Ватутін».

Теплохід «Генерал Ватутін» був побудований в 1986 році на судноверфі в Німеччині за проектом 302. Після завершення будівництва надійшов в державне об'єднання «Укррічфлот», де працював на Дніпрі і Чорному морі.

У 1993 році судно було перейменовано в «Генерал Ватутін». У 2002 році з «Укррічфлоту» судно було продано компанії «Червона Рута».

З 2005 і до 2013 роки теплохід працював на круїзній лінії Київ - Ялта - Одеса з зарубіжними туристами.

У 2013-2016 році знаходилося на відстої в Києві, з минулого року працює на круїзній лінії Київ - Одеса - Вилкове - Київ.

За даними Регістру судноплавства України, зараз «Ватутін» належить компанії BREEZE CRUISE LINES LIMITED. Порт приписки - Херсон. У лютому він пройшов докування і поточний ремонт, отримав всі свідчення, які діють до 2019 року. Аварійних випадків з ним не було, тобто на ремонт в Ростов судно йти не може.