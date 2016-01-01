Український олігарх пропонує Україні здатися

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Віктор Пінчук

«Гудок-2». Слідом за Ахметовим Пінчук вигадав власний план капітуляції країни

Український мільярдер Віктор Пінчук запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну. У своїй статті для The Wall Street Journal мільярдер перелічує наступні кроки: Україна має стати «нейтральною», віддати Крим Росії разом із окупованими територіями на Сході.

Однак це ще не все. Аби задобрити президента РФ, Пінчук пропонує Україні відмовитися від співробітництва з НАТО та євроінтеграції та зняти усі санкції з РФ.

Сам Пінчук називає ці стовідсоткові поступки Путіну «болючими компромісами». Він наполягає – без них зупинити війну неможливо. «Українські життя, які будуть збережені, варті болючих компромісів, які я запропонував. Ми повинні знову заявити про те, що Україна може бути частиною вирішення своїх власних проблем і вирішення глобальних проблем в рамках широкої міжнародної коаліції», - пише олігарх.

Як відомо, на початку війни, у травні 2014 року інший олігарх, Рінат Ахметов, намагався по-своєму добитися миру на Донбасі. Зокрема, він запропонував українській владі «сісти за стіл переговорів» з бойовиками та засудив офіційний Київ за те, що той відмовляється вести переговори з терористами. В рамках цієї спроби відновити мир він кілька разів змушував працівників своїх підприємств на Донбасі влаштовувати забастовки, під час яких на самих підприємствах вмикався гудок. В пресі акції, влаштовані олігархом у цей період, назвали «гудок Ахметова».