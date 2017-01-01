Український в'язень в окупованому Криму порізав собі вени

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Андрій Лугін

24 квітня Лугін на знак протесту оголосив сухе голодування

В окупованому Криму засуджений громадянин України Андрій Лугін перерізав собі вени на знак протесту проти свого повторного переміщення на територію Республіки Мордовія та відсутності належного медичного лікування.

Про це Центру інформації про права людини повідомив юрист ГО «Регіональний центр прав людини» Віталій Набухотний із посиланням на дружину засудженого Ірину Лугіну.

Юрист нагадує, що 24 квітня Лугін на знак протесту проти переміщення оголосив сухе голодування.

За його словами, у подібній ситуації опинився й інший громадянин України – Юрій Михайлов, який також був тимчасово повернений в розпорядження слідчого ізолятору Сімферополя з території РФ. Михайлов також оголосив 24 квітня сухе голодування на знак протесту проти свого майбутнього переміщення.

Зазначається, що 26 квітня планувалося їхнє переміщення в розпорядження виправних колоній на території РФ.

За інформацією юриста, Лугін та Михайлов були засуджені ще у 2010 році вироком Апеляційного суду АРК. Рішення набуло чинності в 2012 році за ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Вперше вони були переміщені з території Кримського півострову Федеральною службою виконання покарань РФ на територію Росії в середині 2016 року.

Раніше повідомлялося, що у СІЗО Сімферополя оголосив сухе голодування громадянин України Андрій Лугін, який був засуджений українськими судами. В'язень відмовляється визнавати себе громадянином Росії і вимагає негайно вирішити питання його передачі на материкову Україну. У Лугіна є ряд важких захворювань, в тому числі одне дуже рідкісне. Але медична допомога в'язню не надається.