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    Український транспортний літак обстріляли під час тренувань над морем біля Одеси

    • Сьогодні, 16:42
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    Це сталося в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Росією бурових вишок, зазначив президента України

    Сьогодні під час тренувального польоту у морській економічній зоні України було обстріляно український транспортний літак.

    Про це президентові доповів міністр оборони Степан Полторак, пише у Facebook прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко.

    «Це сталося в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав. Подробиці повідомить Міністерство оборони», – написав він.  

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    Український транспортний літак обстріляли під час тренувань над морем біля Одеси
    Український транспортний літак обстріляли під час тренувань над морем біля Одеси
    Український транспортний літак обстріляли під час тренувань над морем біля Одеси

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