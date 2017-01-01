Український транспортний літак обстріляли під час тренувань над морем біля Одеси

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Це сталося в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Росією бурових вишок, зазначив президента України

Сьогодні під час тренувального польоту у морській економічній зоні України було обстріляно український транспортний літак.

Про це президентові доповів міністр оборони Степан Полторак, пише у Facebook прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко.

«Це сталося в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав. Подробиці повідомить Міністерство оборони», – написав він.