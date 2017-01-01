Український заробітчанин намагався провезти з Росії майже півсотні набоїв

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Вилучені набої

Набої призначені для травматичного пістолета

В пункті пропуску «Бачівськ» під час проведення прикордонно-митного контролю автомобіля марки «КІА» , на якому повертався з Росії український заробітчанин, виявлено набої травматичної дії.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Оглядаючи транспортний засіб, прикордонники спільно з митниками за допомогою службового собаки в багажному відділенні під кришкою запасного колеса виявили набої травматичної дії калібру 9 мм в кількості 42 штук, споряджених гумовою кулею», - зазначають прикордонники.

Наразі виявлені набої, про які чоловік не заявив усно та не задекларував письмово, а також не мав при собі відповідного дозволу на їх перевезення через кордон, вилучені встановленим порядком.

На правопорушника складені відповідні адміністративні матеріали.