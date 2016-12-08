«Українського диверсанта» Панова доправили до медико-санітарної частини СІЗО

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Чоловіка лікують через болі у спині

Українець Євген Панов, якого Росія підозрює у підготовці «диверсій» в анексованому Криму, зараз перебуває на лікуванні в медсанчастині СІЗО. Там його лікують через болі в спині, роблять уколи.

Про це повідомила «Кримська правозахисна група», з посиланням на родичів Євгена Панова.

Також, повідомляється, що «Верховний суд Криму» 24 березня 2017 року не задовольнив апеляційну скаргу захисту фігуранта «справи українських диверсантів» Євгена Панова на постанову про продовження строку тримання під вартою. Суддя Ольга Пластініна в задоволенні скарги відмовила. Євгенія Панова привозили до суду.

Нагадаємо, фігурантів справи про «кримських диверсантів» Захтея і Панова етапували на анексований півострів.

Як відомо, 10 серпня 2016 року Росія звинуватила Україну у підготовці теракту в окупованому Криму. ФСБ РФ також заявила про ліквідацію агентурної мережі української розвідки на півострові. У Федеральній службі безпеки стверджують, що затримали громадян як України, так і Росії, а керував цією мережею нібито Євген Панов, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який також затриманий і вже дав свідчення. В опублікованому ФСБ відео з боєприпасами, нібито вилученими у українських "диверсантів", Панова показують у наручниках. Його супроводжували співробітники російських спецслужб.

Пізніше в МЗС РФ заявили, що в результаті ліквідації нібито української диверсійної групи, крім Панова, був затриманий Андрій Захтій. Пізніше обвинувачених Росією «кримських диверсантів» вивезли в московське СІЗО.