Українську електроенергію постачатимуть у Молдову

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Завдяки контракту з Україною вдасться заощадити більш як 300 мільйонів доларів – Мінекономіки Молдови

Молдавське акціонерне товариство «Енергоком» і українська компанія «DTEK Trading» підписали контракт на постачання Молдови електроенергією з України.

Про це повідомили в Міністерстві економіки Молдови,повідомляє «Укрінформ».

«Після детального аналізу всіх отриманих пропозицій, молдавське акціонерне товариство «Енергоком» прийняло рішення підписати з українською компанією «DTEK Trading» річний контракт на постачання (з 1 квітня 2017 по 31 березня 2018 року) електроенергії з України», - йдеться у повідомленні прес-служби Мінекономіки Молдови.

Підкреслюється також, що пропозиція української сторони виявилася привабливішою (50,2 долара за 1 MWh), тоді як решта компаній пропонувала електроенергію за ціною 54 долари за 1 MWh.

У Міністерстві економіки заявили, що завдяки контракту з Україною вдасться заощадити більш як 300 мільйонів доларів.