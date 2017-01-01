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Фойє телекомпанії. Третина команди української служби Euronews

Euronews припинить мовлення українською у неділю, 21 травня

Українську службу Euronews закрили. Про це повідомляється на сторінці служби в Facebook.

«Українська служба Euronews прощається... Після майже 6 років нашої роботи, у неділю, 21 травня, euronews припинить мовлення українською. Дякуємо, що дивилися та читали нас. Всього найкращого! Слава Україні!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 2015 року ліцензією на українську версію міжнародного телеканалу Euronews володіє медіагрупа Inter Media Group Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна. Українська ліцензія оформлена на ТОВ «Видавництво «Чистий прибуток». Пізніше українські партнери відмовилися від проекту.

Станом на кінець 2016 року Національна телекомпанія України заборгувала перед Euronews понад 10,5 млн євро, що становить близько 250 млн грн.

У грудні журналісти Euronews проводили страйк – вони були незадоволені планами керівництва компанії, які передбачали реструктуризацію з огляду на фінансові проблеми компанії через зменшення фінансування з боку Єврокомісії і розрив контракту українським партнером, а також збільшення видатків через переїзд у новозбудований сучасний офіс і запуск телеканалу AfricaNews.