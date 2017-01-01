Українські військові з передової отримуватимуть додатково 7,5 тисячі гривень – Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Важку техніку відведено від лінії зіткнення

Українські військові з передової отримуватимуть додатково 7,5 тисячі гривень. Про це президент Петро Порошенко розповів у районі відведення на Луганщині. Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

«З 1 квітня військові з передової отримуватимуть додатково 7,5 тисячі гривень», – процитував Цеголко президента.

Також Порошенко зазначив, що кожен український військовий знає: коли поруч із ним перебувають танкісти – перемогу забезпечено.

З 1 квітня військові з передової отримуватимуть додатково 7,5 тисяч гривень. - Президент — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 апреля 2017 г.

Крім того, за словами глави держави: «За Мінськими домовленостями, важка техніка відведена від лінії зіткнення, але готова дати відсіч ворогові».

Як повідомляв «Главком», Порошенко відвідав танкову бригаду в районі відведення на Луганщині.