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    Українські військові з передової отримуватимуть додатково 7,5 тисячі гривень – Порошенко

    • Сьогодні, 15:09
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    Важку техніку відведено від лінії зіткнення

    Українські військові з передової отримуватимуть додатково 7,5 тисячі гривень. Про це президент Петро Порошенко розповів у районі відведення на Луганщині. Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

    «З 1 квітня військові з передової отримуватимуть додатково 7,5 тисячі гривень», – процитував Цеголко президента.

    Також Порошенко зазначив, що кожен український військовий знає: коли поруч із ним перебувають танкісти – перемогу забезпечено.

    Крім того, за словами глави держави: «За Мінськими домовленостями, важка техніка відведена від лінії зіткнення, але готова дати відсіч ворогові».

    Як повідомляв «Главком», Порошенко відвідав танкову бригаду в районі відведення на Луганщині.

    Петро Порошенко військові
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