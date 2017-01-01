Україну очікує різке потепління в кінці березня і заморозки у травні

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Заморозки в травні

У третій декаді травня буде дуже різке зниження температури, і в окремих місцях можливі заморозки в Україні

У третій декаді травня українцям слід очікувати дуже різке зниження температури та заморозки в окремих регіонах. Про це під час брифінгу повідомила завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова.

«У травні, перша половина місяця, ми очікуємо, буде дуже жаркою. Вдень температура повітря буде вищою 25 градусів і навіть доходитиме до 30 в окремі дні. Однак, в той же час очікуємо нестабільний режим в травні, бо у третій декаді буде дуже різке зниження температури. І в окремих місцях можливі заморозки по території України. Зараз клімат змінився, в травні взагалі дуже мало заморозків, але в цьому році ми очікуємо», — зазначила вона.

Крім того, за прогнозами синоптиків, в кінці березня очікується різке підвищення температури, і уже в квітні температура нормалізується.

«Квітень буде дуже спокійним. Температура в квітні буде 14-15 градусів вдень. В кінці квітня варто очікувати похолодання, але це похолодання не дасть заморозків по всіх регіонах, тільки в окремих північних районах будуть заморозки», — додала синоптик.

Також, у червні, за прогнозами синоптиків, очікуються постійні перепади температури. «У червні ми очікуємо дуже нестабільну погоду: то дуже жарко (вище 30 градусів), то дуже холодно. І в усіх цих переходах повинні бути дощі», - додала Мартазінова.

Джерело: УНН