Україну позбавили права голосу у Всесвітній організації охорони здоров'я за борги

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Україна заборгувала ВООЗ $26 млн

Україна заборгувала перед Всесвітньою організацією охорони здоров'я $26 млн. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні під час години запитань до уряду у Верховій Раді.

Коментар щодо заборгованості України глава Кабміну дав у відповідь на запитання депутата від «Опозиційного блоку» Ігоря Шурми щодо того, чому Україна не заплатила членські внески у ВООЗ, внаслідок чого була позбавлена права голосу на генеральній асамблеї ВООЗ.

«Чим це викликано? Банальною справою. У 2014 році після «господарських» українців на державному рахунку було 108 тисяч грн... Можливо, ці питання відійшли на другий план», - пояснив Гройсман.

Нагадаємо, Європейський Союз надав вакцини на суму 1,2 млн євро для проведення третього раунду вакцинації проти поліомієліту в Україні.

Джерело: Українські новини