Укрхімтрансаміак вимагає підвищити тариф на прокачування російського аміаку для відновлення транзиту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В українському держпідприємстві хочуть підписати проект додаткової угоди

Українське державне підприємство «Укрхімтрансаміак» (УХТА) не відновило транзит аміаку виробництва ВАТ «Тольяттіазот» (ТОАЗ) по Україні, зупинений 23 грудня 2016 року. УХТА вимагає від ТОАЗ підписати додаткову угоду до поточного контракту, якою встановлюється новий підвищений тариф на транзит аміаку пише видання «Деловая столица».

Прес-служба ТОАЗ повідомила, що УХТА вимагає від ТОАЗ підписати проект Додаткової угоди №28, що призведе до збільшення тарифу на транзит аміаку з 43,77 до 45,10 дол./т. «Ані економічних, ані юридичних обґрунтувань для застосування пропонованого нового тарифу УХТА не надав», - підкреслили в ТОАЗ.

Представники ТОАЗ відзначили, що наразі діє редакція договору, встановлена додатковою угодою №9 від 18 квітня 2011 р., яка передбачає обов'язок УХТА здійснювати транзит аміаку за встановленою договором ціною в раніше узгоджених обсягах. Якщо договір і надалі не буде виконуватися, ТОАЗ планує звернутися до суду, а також перенаправляти заплановані до експорту через Україну обсяги аміаку на покриття зростаючих потреб сільського господарства РФ, в т.ч. шляхом виробництва з нього карбаміду.

ВУХТА відмовилися прокоментувати причини непоновлення транзиту аміаку і вимог компанії підвищити транзитний тариф, порекомендувавши для отримання інформації щодо регулювання тарифної політики транзиту аміаку звернутися до Мінекономрозвитку (МЕРТ). У самому МЕРТ запропонували звернутися за додатковою інформацією до приймальні керівника УХТА.

Раніше ВАСУ задовольнив касаційну скаргу ТОАЗ щодо спору з МЕРТ та визнав недійсним наказ МЕРТ від серпня 2015 р., який встановив надбавку в розмірі 1,0 дол. / т / 100 км за транзит аміаку територією України.

До 30 грудня 2016 р. ТОАЗ сплатив УХТА в період з 15 листопада по 23 грудня 3,89 млн. дол. США. В УХТА наполягають, що ТОАЗ повинен також сплатити і надбавку в розмірі 1,0 дол. / т / 100 км, тому що вона передбачена діючою в 2016 р. додатковою угодою №26.

Законом про Держбюджет-2017 передбачено отримання ренти за прокачування аміаку в розмірі 1,13 млрд. грн. За кожен місяць через відсутність транзиту бюджет недоотримує близько 100 млн. грн.