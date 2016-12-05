«Укрпошта» підвищить тарифи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Ліга

Підвищення тарифів торкнеться доставки друкованих видань

Державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» ініціює підвищення тарифів на доставку друкованих видань від 53,8% для регіональних до 65,5% для загальнодержавних видань. Про це йдеться в презентації «Укрпошти», повідомляють «Українські новини».

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський зазначив, що зараз підприємство доставляє друковані видання за збитковою ціною. «За п'ять років роботи ми субсидували періодичні видання на суму 500 млн грн. Це дельта між собівартістю і тим, що ми отримуємо за доставку», - зазначив Смілянський.

«Загалом, наша передплатна кампанія з 2016 на 2017 рік зараз тягне на 149 млн грн збитків для «Укрпошти». Ті тарифи, які ми пропонуємо, дозволяють компенсувати з цих 149 млн. Приблизно 50 млн. Тобто 100 млн грн збитків залишаються на грудях «Укрпошти», - заявив перший заступник директора «Укрпошти» з фінансових питань Олександр Чернявський.

Заступник голови компанії зазначив, що ці пропозиції за тарифами вже в понеділок, 20 лютого, будуть представлені на розгляд Міністерства інфраструктури. Крім того, за словами Чернявського, «Укрпошта» здійснить все можливе для їх якнайшвидшого розгляду та затвердження усіма компетентними органами, в тому числі профільними профспілковими організаціями і Міністерством юстиції.

Перший заступник директора «Укрпошти» уточнив, що підвищені тарифи пропонуються видавцям для передплатної кампанії на друге півріччя 2017 року, що стартує в квітні.

Чернявський підкреслив, що реальність вимагає підвищення тарифів також і на універсальні поштові послуги (посилаючи кореспонденція та листи) в середньому на 67,7% і дане підвищення також вже обговорюється в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.