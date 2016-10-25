«Укрпошта» відмовилася приймати платежі за комуналку в Києві

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«Укрпошта» пояснила такий крок нерентабельністю співпраці із Головним інформаційно-обчислювальним центром

«Укрпошта» тимчасово припиняє приймання комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ). Про це повідомляє прес-служба держпідприємства.

«Укрпошта» пояснює, що «такий крок зумовлений нерентабельністю співпраці УДППЗ «Укрпошта» із Головним інформаційно-обчислювальним центром, про що засвідчив аналіз економічної ефективності надання послуг, зокрема послуги із приймання платежів за договором з КП «ГІОЦ», проведений «Укрпоштою» у другій половині 2016 року. «За даними аналізу, винагорода від прийнятих від населення платежів, яку отримує за свої послуги київська міська дирекція «Укрпошти», не забезпечує покриття витрат дирекції на надання таких послуг та є збитковою для компанії», – йдеться у повідомленні.

«З урахуванням цього факту та законодавчо встановленою забороною для державного підприємства надавати збиткові послуги (за винятком універсальних поштових послуг), у грудні «Укрпошта» звернулася до ГІОЦ із пропозицією підвищити тариф на послуги «Укрпошти» з приймання платежів. Оскільки ГІОЦ відмовив у зміні тарифу, а строк дії відповідного договору між двома підприємствами завершувався 31 грудня 2016 року, «Укрпошта» ухвалила рішення не подовжувати строк дії договору на невигідних для себе умовах», – інформує прес-служба «Укрпошти».

«Укрпошта» вибачилася перед своїми клієнтами, які проживають у м. Київ та сплачують комунальні платежі на рахунок ГІОЦ через «Укрпошту», за незручності.

Як повідомляють джерела «Главкома», раніше «Укрпошта» завжди працювала за 1% із ГІОЦ, був договір, але у серпні 2016 року керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський видав наказ про 0,5%. При тому, що рентабельність приймання платежів – близько 1%.

«Після того як півроку з цими 0,5% «Укрпошта» отримувала збитки, були величезні черги і перевантаження операторів, «Укрпошта» знову захотіла 1%. Але тепер ГІОЦ хоче працювати і далі на 0,5%», – повідомляють джерела «Главкома».