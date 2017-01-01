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ПАТ «Укрзалізниця»

Україну з країною-агресором досі сполучають дев'ять пасажирських поїздів, і ще п'ять транзитних

ПАТ «Укрзалізниця» надала перелік пасажирських поїздів, які курсують сполученням Україна-Росія.

Про йдеться у відповіді на інформаційний запит «Главкома».

Загалом, таких поїздів є дев’ять. З них щоденно курсують Київ-Чернігів-Москва, Одеса-Москва, Кривий Ріг-Дніпро-Москва, Харків-Кременчук-Суми-Москва, Львів-Ковель-Москва.

У режимі через день працюють пасажирські потяги Київ-Санкт-Петербург, Харків- Санкт-Петербург, Хмельницький-Жмеренка-Москва, Херсон-Миколаїв-Москва.

Також через Україну проходять п'ять транзитних пасажирських поїздів: Кишинеу-Москва (три потяга, два з яких формуються у Молдові), Кишинеу- Санкт-Петербург, Баку-Харків.

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Крім цього, «Укрзалізниця» залишила без конкретної відповіді питання щодо можливого припинення залізничного пасажирського сполучення з Росією з 1 липня 2017 року. Цю інформацію, яку поширив російський «Комерсант», підставою для цього нібито служить небажання РЖД припинити пасажирські перевезення в Росію із зони АТО і, зокрема, з Донецька, що порушує суверенітет та територіальну цілісність України.

«Прийняття рішення про припинення пасажирського залізничного сполучення знаходиться поза компетенцією ПАТ «Укрзалізниця», - сказано у листі залізничників.