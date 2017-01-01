  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Укрзалізниця» залучила «Ощадбанк» до електронного продажу квитків

    • Сьогодні, 23:15
    • Розсилка

    Відтепер із залізничниками співпрацюватиме 4 українські банки

    «Укрзалізниця» підключила до власного сервісу з продажу квитків через Інтернет державний «Ощадбанк» в якості банка - еквайєра. Відповідне оголошення розміщено на сайті «Укрзалізниці».

    У перевізника додають, що «Ощадбанк» - це один із найбільших банків України, у яких є ліцензія на Інтернет-еквайринг.

    Наразі до сервісу ПАТ «Укрзалізниця» підключено 4 українські банки.

    До слова минулого року через інтернет було реалізовано 16,7 млн. квитків на поїзди, це в 1,4 разу більше, ніж у 2015 році і складає 34,7% від загального продажу квитків у минулому році.

    Читайте також
    Ощадбанк Укрзалізниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ