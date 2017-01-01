«Укрзалізниця» залучила «Ощадбанк» до електронного продажу квитків

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Відтепер із залізничниками співпрацюватиме 4 українські банки

«Укрзалізниця» підключила до власного сервісу з продажу квитків через Інтернет державний «Ощадбанк» в якості банка - еквайєра. Відповідне оголошення розміщено на сайті «Укрзалізниці».

У перевізника додають, що «Ощадбанк» - це один із найбільших банків України, у яких є ліцензія на Інтернет-еквайринг.

Наразі до сервісу ПАТ «Укрзалізниця» підключено 4 українські банки.

До слова минулого року через інтернет було реалізовано 16,7 млн. квитків на поїзди, це в 1,4 разу більше, ніж у 2015 році і складає 34,7% від загального продажу квитків у минулому році.