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«Укрзалізниця» запускає швидкісний потяг з вагонами-трансформерами

У перший рейс потяг сполученням Київ-Івано-Франківськ рушить 17 січня

17 січня у перший рейс рушить швидкісний потяг «Нічний експрес» сполученням Київ-Івано-Франківськ з вагонами-трансформерами.

Про це заявив чільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун на сторінці у Facebook.

«Суттєвий крок тут зробимо у вівторок, 17 січня. Цього дня відправляємо у перший рейс швидкісний поїзд «Нічний експрес» №149 сполученням Київ-Івано-Франківськ. Фішка потягу - у нових вагонах-трансформерах, з яких сформовано його склад!» – написав він.

Вагони-трансформери - це вагони з меблями, що трансформуються, які «Укрзалізниця» отримала наприкінці грудня минулого року.

«Вони дозволяють перевозити пасажирів як вагонами для сидіння, так і спальними вагонами. Це дозволить значно підвищити комфорт перевезень та ефективність використання рухомого складу. Наприклад, на маршрутах до 500 кілометрів цим рухомим складом можна здійснювати три рейси за добу, у межах 800 кілометрів – 2 рейси», - зауважив керівник підприємства.

Як стало відомо, на зазначеному рейсі пасажири зможуть зекономити час у дорозі: «Замість теперішніх 11+годин до Івано-Франківська буде менше дев'яти годин. Все покажемо у вівторок».

Додамо також, що час відправлення потяга – 17 січня 2017 року о 22:17.