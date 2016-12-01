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    «Укрзалізниця» запускає швидкісний потяг з вагонами-трансформерами

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; запускає швидкісний потяг з вагонами-трансформерами
    «Укрзалізниця» запускає швидкісний потяг з вагонами-трансформерами

    У перший рейс потяг сполученням Київ-Івано-Франківськ рушить 17 січня

    17 січня у перший рейс рушить швидкісний потяг «Нічний експрес» сполученням Київ-Івано-Франківськ з вагонами-трансформерами.

    Про це заявив чільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун на сторінці у Facebook.

    «Суттєвий крок тут зробимо у вівторок, 17 січня. Цього дня відправляємо у перший рейс швидкісний поїзд «Нічний експрес» №149 сполученням Київ-Івано-Франківськ. Фішка потягу - у нових вагонах-трансформерах, з яких сформовано його склад!» – написав він.

    Вагони-трансформери - це вагони з меблями, що трансформуються, які «Укрзалізниця» отримала наприкінці грудня минулого року.

    «Вони дозволяють перевозити пасажирів як вагонами для сидіння, так і спальними вагонами. Це дозволить значно підвищити комфорт перевезень та ефективність використання рухомого складу. Наприклад, на маршрутах до 500 кілометрів цим рухомим складом можна здійснювати три рейси за добу, у межах 800 кілометрів – 2 рейси», - зауважив керівник підприємства.

    Як стало відомо, на зазначеному рейсі пасажири зможуть зекономити час у дорозі: «Замість теперішніх 11+годин до Івано-Франківська буде менше дев'яти годин. Все покажемо у вівторок».

    Додамо також, що час відправлення потяга – 17 січня 2017 року о 22:17.

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