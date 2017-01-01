Улюблений кореспондент Путіна порівняв його з Папою Римським

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Колесніков змальовує появу президента РФ на заході як божественне диво

«Він стояв на балконі, нестримно нагадуючи Папу Римського… а потім увійшов до храму», – так пише про президента РФ Путіна російське видання «Коммерсантъ» у статті про те, як глава Росії відкривав новий храм у Москві.

Журналіст Андрій Колесніков змальовує саму появу президента РФ на заході як божественне диво: «І ось біля входу в новий храм з'явився Володимир Путін. Парафіяни оторопіли, побачивши його, тому що він саме з'явився, здавалося, нізвідки. Але ось вони схаменулися. І коли він піднімався довгими сходами у верхній храм, пролунав нестрункий, але все-таки спів: «Мно-о-га-я лє-є-є-та!» Парафіяни співали, здавалося, навіть самі не чекаючи від себе».

Детально змалював російський журналіст і те, як Путін-«Папа» привітав парафіян: «Він тепер стояв на балконі, нестримно нагадуючи Папу Римського, і привітно махав їм рукою, а потім увійшов до храму. «І я радію бачити нашого дорогого Володимира Володимировича!» – вигукнув патріарх. «Здрсьте!» – кивнув йому Володимир Путін, саме так, безжально скоротивши букву «а».

Путін також розповів архієреям «дивовижну» історію на про те, як митрополит Лавр подарував йому ікону преподобної мучениці Єлизавети Федорівни. «Я привіз її додому, поставив вдома [в Ново-Огарьово], а потім раптом зрозумів, що вона ж повернулася додому! Бо я живу в резиденції, де колись жила Єлизавета Федорівна! Це ж дивовижний збіг!»

Безхатько