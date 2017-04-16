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    Капела сліпих бандуристів на межі виживання: Мінсоцполітики не виділяє кошти

    • Сьогодні, 08:17
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    Капела сліпих бандуристів вже четвертий місяць без зарплати

    Професійний і єдиний у світі колектив незрячих бандуристів вже четвертий місяць без зарплати. Формально колектив належить до громадських організацій інвалідів. Тому заробітна плата музикантів у Міністерстві соціальної політики проходить як допомога, яку відомство нараховує Українському товариству сліпих.капела сліпих бандуристів і фінансується допомога за залишковим принципом.

    Останніми роками гроші музикантам надходили із затримкою у кілька місяців. А цього року ситуація просто критична - від початку року незрячі бандуристи не отримали жодної копійки на зарплату. А через податки із зарплати, які нема з чого сплатити, капела «Карпати» ще й стала порушником, і на неї можуть накласти штраф - стосовно несплати податків до капели уже тричі навідувались податківці.

    Платити казні немає з чого – міністерство боргує незрячим музикантам понад 300 тисяч гривень. Гроші лише обіцяють виділити, коли там підпишуть відповідні документи. Як буде у наступному півріччі знову невідомо. Адже грошей, які мають дати, ледве вистачить на погашення заборгованості за попередній період.

    Професійний і єдиний у світі колектив незрячих бандуристів формально належить до громадських організацій інвалідів. Тому заробітна плата музикантів у Міністерстві соціальної політики проходить як допомога, яку відомство нараховує Українському товариству сліпих. І у цьому вся біда, адже фінансується допомога за залишковим принципом.

    Останніми роками гроші музикантам надходили із затримкою у кілька місяців. А цього року ситуація просто критична - від початку року незрячі бандуристи не отримали жодної копійки на зарплату. А через податки із зарплати, які нема з чого сплатити, капела "Карпати" ще й стала порушником, і на неї можуть накласти штраф - стосовно несплати податків до капели уже тричі навідувались податківці.

    Платити казні немає з чого – міністерство боргує незрячим музикантам понад 300 тисяч гривень. Гроші лише обіцяють виділити, коли там підпишуть відповідні документи. Як буде у наступному півріччі знову невідомо. Адже грошей, які мають дати, ледве вистарчить на погашення заборгованості за попередній період.

    Незважаючи на таке ставлення до них міністерських чиновників, музиканти все ж не втрачають віру в те, що зуміють зберегти свій унікальний колектив.

    Джерело: zik.ua

    податки гроші документи штраф
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