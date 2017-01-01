Уряд цього тижня планує передати в Раду проект медичної реформи

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Медична реформа

Метою законопроекту «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» є створення нового механізму фінансування медичних послуг і лікарських засобів

Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради пакет законопроектів щодо реформи системи охорони здоров'я цього тижня.

Про це журналістам у понеділок сказав заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

«Ми думаємо, що на цьому тижні буде внесено і буде розглядатися законопроект про фінансові гарантії, котрий власне дасть нам можливість відірватися від радянської системи фінансування охорони здоров'я, і нарешті гроші підуть за пацієнтом. Це центральний, найважливіший законопроект, який дозволить змінити систему охорони здоров'я і нарешті пустити гроші та фінансувати не стіни, а послуги, відповідно, лікар починає заробляти і всі державні гроші починають витрачатся на пацієнта», - сказав Лінчевський.

Пакет законопроектів, розроблений урядом, містить 4 документа: законопроекти «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо видатків на первинну медичну допомогу», зміни до основ законодавства України про охорону здоров’я (зміни до ст.ст. 3, 8 та 35), «Про додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів особам, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в антитерористичній операції та забезпечують її проведення».

Метою законопроекту «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» є створення нового механізму фінансування медичних послуг і лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів через систему державного солідарного медичного страхування.

Гарантований обсяг медпослуг та ліків, вартість яких покривається страхуванням, закріплюється на рівні закону в державному гарантованому пакеті. В межах цього пакету держава гарантуватиме повне покриття вартості послуг екстренної, паліативної та первинної допомоги і частково покриватиме вартість платних послуг на вторинному (спеціалізованому) та третинному (високоспеціалізованому) рівнях. Здійснювати централізовану закупівлі медпослуг та контроль за дотриманням умов договорів про медичне обслуговування населення буде новий центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - Національна служба здоров'я України.

Також законопроектом визначаються такі поняття, як «державне солідарне медичне страхування», «застраховані особи», «Національна служба здоров’я України», «реімбурсація», «страховик», «страховий випадок», «тарифи» та ін. Крім того, документ визначає, хто є суб’єктом та об’єктом державного солідарного медичного страхування, права та обов’язки застрахованих осіб, регламентує договірні відносини між Національною службою здоров’я та закладами охорони здоров’я усіх форм власності, фізичними-особами підприємцями, які одержали ліцензію на приватну медичну практику.

Джерело: Укрінформ