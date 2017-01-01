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    Уряд Румунії скасував декрет про амністію для корупціонерів

    • Сьогодні, 18:25
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    Наприкінці січня урядовий декрет про амністію і декриміналізацію посадових злочинів спричинив у Румунії протести
    Наприкінці січня урядовий декрет про амністію і декриміналізацію посадових злочинів спричинив у Румунії протести

    Внесені раніше поправки до Кримінального кодексу призвели до масових протестів по всій країні

    Уряд Румунії у неділю, 5 лютого, скасував декрет, який пом'якшує антикорупційне законодавство.

    Як передає Deutsche Welle, скасовано постанову про внесення поправок у Кримінальний кодекс і про амністію для корупціонерів, що призвела до масових протестів по всій країні.

    Напередодні відкликати декрет пообіцяв прем'єр-міністр Румунії соціал-демократ Сорін Гріндяну.

    «Декрет скасували», - цитує своє джерело в уряді Reuters. Цю ж інформацію підтвердив міністр охорони здоров'я країни Флор'ян-Дорел Бодог.

    Як повідомлялося, наприкінці січня урядовий декрет про амністію і декриміналізацію посадових злочинів спричинив у Румунії наймасовіші з часів повалення комуністичного режиму протести. Відповідно до спірного декрету, проти корумпованих чиновників, які завдали державі збитків на суму в перерахунку менше 44 тис. євро, не мали відкривати кримінальні справи. Нова норма дозволила б уникнути відповідальності голові правлячої Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгні, обвинуваченому у фіктивному працевлаштуванні та завданні фінансових збитків на суму 24 тис. євро.

    Ініціатива уряду була розкритикована Єврокомісією та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, який долучився до протестів та оскаржив у Конституційному суді урядову постанову. На п'ятий день багатотисячних акцій уряд погодився відкликати декрет.
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