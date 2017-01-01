Уряд сьгодні розгляне питання пенсійного страхування

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Фото: Lada.FM Розглядатимуть питання внесення змін до положення про Пенсійний фонд України

На Кабміні доповідатиме міністр фінансів Олександр Данилюк

Кабінет міністрів України сьгодні, 11 травня, розгляне питання пенсійного страхування. Про це йдеться у порядку денному засідання Кабміну, передає «Главком».

Так, на розгляд урядовців винесено постанову Кабміну щодо казначейського обслуговування коштів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Доповідатиме за данним питанням міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Також розглядатимуться питання внесення змін до положення про Пенсійний фонд України. Крім того, на розгляд уряду винесено низку законопроектів. Зокрема, щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами, оплати праці працівників окремих державних органів, щодо боротьби з тероризмом, призначення державних стипендій видатним діячам фізичної культури і спорту, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Також у планах уряду - ратифікація угоди з урядом Чорногорії про співробітництво в галузі освіти і науки.

Розглядатиметься й низка постанов Кабміну.

У порядку денному також вказано питання затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроінтеграції України на 2017 рік.