Уряд Японії дозволив імператору зректися престолу

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Імператор Японії Акіхіто

Наступником імператора стане 57-річний принц Нарухіто

В п’ятницю, 19 травня, уряд Японії схвалив законопроект, який дозволить імператору Акіхіто відректися від престолу, що відбудеться вперше майже за два століття.

Тепер законопроект буде направлений до парламенту, повідомляє Reuters.

83-річний імператор, який переніс операцію на серці і пройшов курс лікування від раку передміхурової залози, побоюється, що вік може утруднити йому виконання обов'язків.

Його наступником стане 57-річний наслідний принц Нарухіто. Відповідно до чинного законодавства, зречення неможливо, останній раз імператор пішов у відставку в 1817 році.

Законопроект являє собою разовий акт, який дозволить тільки Акіхіто піти у відставку, без будь-яких умов для майбутніх імператорів.

Раніше уряд Японії планував провести основні церемонії вступу на престол нового імператора країни 1 січня 2019 року.

Джерело: Ліга.net