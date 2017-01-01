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    Уряд Японії дозволив імператору зректися престолу

    • Сьогодні, 02:51
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    Імператор Японії Акіхіто
    Імператор Японії Акіхіто

    Наступником імператора стане 57-річний принц Нарухіто

    В п’ятницю, 19 травня, уряд Японії схвалив законопроект, який дозволить імператору Акіхіто відректися від престолу, що відбудеться вперше майже за два століття.

    Тепер законопроект буде направлений до парламенту, повідомляє Reuters.

    83-річний імператор, який переніс операцію на серці і пройшов курс лікування від раку передміхурової залози, побоюється, що вік може утруднити йому виконання обов'язків. 

    Його наступником стане 57-річний наслідний принц Нарухіто. Відповідно до чинного законодавства, зречення неможливо, останній раз імператор пішов у відставку в 1817 році. 

    Законопроект являє собою разовий акт, який дозволить тільки Акіхіто піти у відставку, без будь-яких умов для майбутніх імператорів. 

    Раніше уряд Японії планував провести основні церемонії вступу на престол нового імператора країни 1 січня 2019 року. 

    Джерело: Ліга.net

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