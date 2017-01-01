Уряд затвердив склад громадської ради при НАЗК



Розсилка ВІДПРАВИТИ

При НАЗК з'явилась Громадська рада

Її склад сформували 24 лютого на установчих зборах делегати громадських об'єднань

Кабінет міністрів України затвердив склад Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції. Відповідне рішення було прийняте сьогодні під час засідання уряду, передає прес-служба НАЗК.

До складу громадської ради увійшли 15 осіб: Павло Аніськович, Тетяна Бєловол, Віктор Бобиренко,Вадим Воробйов, Костянтин Гусев, Олександра Дрік, Костянтин Єзерський, Остап Кучма, Гліб Рижов, Юрій Ромашко, Віталій Світлик, Мирослав Сімка, Сергій Старченко, Лариса Ступак, Віктор Таран.

Нагадаємо, склад Громадської ради при НАЗК було сформовано у лютому.

Заяви та додані до них документи від громадських об'єднань щодо участі їх представників у зазначених зборах надходили до НАЗК у період з 26 січня до 14 лютого 2017 року. 113 громадських об’єднань делегували 173 представників, а саме: осіб, уповноважених представляти громадські об'єднання - 56 делегатів та осіб, які були запропоновані громадськими об'єднаннями для включення до складу ради - 44 кандидати.

Також на сайті НАЗК оприлюднено список представників громадських об’єднань, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстави для відмови. Він містить 38 делегатів та 35 кандидатів від 53 громадських організацій.