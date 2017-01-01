Утримання у тюрмі Брейвіка, який убив 77 людей, обходиться Норвегії більш ніж у півмільйона євро на рік
- Сьогодні, 15:59
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Близько 550 тис. євро витрачається тільки на те, щоб підтримувати умови високої безпеки, в яких утримується терорист
Утримання у в'язниці норвезького терориста Андерса Брейвіка коштує понад півмільйона євро на рік. Про це повідомив, виступаючи в суді в норвезькій в'язниці Шиєн, представник звинувачення Фредрік Сейерстед, пише ТАСС.
Суд протягом трьох днів розгляне питання про порушення прав Брейвіка у в'язниці. Перше таке засідання відбулося вчора, 10 січня.
Як відомо, минулого року суд визнав, що права Брейвіка у в'язниці порушуються, проте обидві сторони залишилися по-своєму незадоволені вердиктом.
За словами Сейерстеда, «в'язниці доводиться витрачати на терориста по 5 млн норвезьких крон на рік (близько 550 тис. євро) тільки на те, щоб підтримувати умови вкрай високої безпеки, в яких він утримується». До цього додаються й інші, непрямі витрати, наприклад на даний судовий процес.