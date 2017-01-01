В аеропорту Бангкока затримали росіянку «з кокаїном у шлунку»

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У шлунку росіянки було виявлено кокаїн загальною вагою до 600 грамів

В аеропорту Бангкока заарештована росіянка, яка намагалася провести 600 г кокаїну з Бразилії в шлунку, передає РІА «Новости» з посиланням на завідувача консульським відділом російського посольства в Таїланді Володимира Сосновка.

«Жінка була затримана в аеропорту «Суваннапхум» 17 січня. В її шлунку були виявлені більше десяти невеликих гумових ємностей з кокаїном загальною вагою до 600 грамів. Вчора відбулося перше судове засідання у її справі, на якому росіянка була заарештована за звинуваченням у контрабанді наркотиків, їй обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту», - повідомив він.