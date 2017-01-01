В аеропорту Єгипту затримали росіянина із вибухівкою

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Міжнародний аеропорт Борг Ель Араб, Олександрія, Єгипет

Затриманий збирався вилетіти в Стамбул рейсом авіакомпанії Turkish Airlines

В аеропорту Олександрії (Єгипет) у четвер, 2 березня, затримали громадянина Росії, в багажі якого було знайдено саморобний вибуховий пристрій, повідомляє видання Egypt Independent з посиланням на джерела в службі безпеки аеропорту.

Інформація про особу росіянина на поточний момент відсутня.

Відзначається, що він повинен був летіти в Стамбул рейсом авіакомпанії Turkish Airlines. Наразі в генконсульстві РФ в Єгипті перевіряють інформацію про затримання громадянина РФ.

Як відомо, РФ зупинила авіасполучення з Єгиптом в листопаді 2015 року після катастрофи російського літака A321 на Сінайському півострові. Все 224 людини, що знаходилися на борту, загинули. 17 листопада російська влада вперше визнала, що причиною катастрофи аеробуса А321 став теракт.