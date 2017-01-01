  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В американському Детройті на автовокзалі стався вибух: горять термінали та автобуси

    • Сьогодні, 12:49
    • Розсилка

    Пожежна служба міста перекрила вулицю

    У Детройті (штат Мічиган, США), виникла масштабна пожежа на автовокзалі. Обвалилося чотири автобусних термінали, горять автобуси.

    Про це повідомляє Motor City Muckraker.

    «Чутно вибух, обвалився автобусний термінал», – ідеться в повідомленні.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    В американському Детройті на автовокзалі стався вибух: горять термінали та автобуси
    В американському Детройті на автовокзалі стався вибух: горять термінали та автобуси
    В американському Детройті на автовокзалі стався вибух: горять термінали та автобуси


    Пожежна служба міста перекрила відрізки вулиць, прилеглі до місця пожежі.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ