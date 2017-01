В американському Детройті на автовокзалі стався вибух: горять термінали та автобуси

Пожежна служба міста перекрила вулицю

У Детройті (штат Мічиган, США), виникла масштабна пожежа на автовокзалі. Обвалилося чотири автобусних термінали, горять автобуси.

Про це повідомляє Motor City Muckraker.

«Чутно вибух, обвалився автобусний термінал», – ідеться в повідомленні.

Пожежна служба міста перекрила відрізки вулиць, прилеглі до місця пожежі.

Watch on #Periscope: Drone above DDOT Terminal fire in Detroit https://t.co/pDQl2DGpKY