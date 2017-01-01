В анексованому Криму завершилося засідання у справі Семени

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Фото: Радіо Свобода Микола Семена, архівне фото

На засіданні суд допитав двох свідків і перейшов до вивчення матеріалів справи

У підконтрольному Кремлю Залізничному районному суді Сімферополя завершилося засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени. На засіданні 10 травня суд допитав двох свідків і перейшов до вивчення матеріалів справи.

Під час вивчення матеріалів, зокрема, з'ясувалося, що оперативні дані на Миколу Семену, крім свідка Сергія Мєшкового, надав журналіст Олег Крючков, якого не згадували раніше і який працює наразі в анексованому Криму на російські ЗМІ.

Наступне засідання призначено на 22 травня. На ньому планують завершити вивчення матеріалів справи і допитати експерта ФСБ Іванову, яка давала висновок.

Нагадаємо, 7 грудня слідчий у анексованому Криму пред'явив журналісту Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції у кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Кримінальна справа, складена слідчими, має шість томів.

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що у своїх матеріалах реалізовував право на «вільне висловлення думки».

Міністерство закордонних справ України 3 травня закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема Миколи Семени.

Джерело: Радіо Свобода