В Атлантиці зник південнокорейський корабель

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Суховантаж «Стеллар Дейзі»

Корабель вийшов із Бразилії в Китай із вантажем залізної руди

Потужний південнокорейський суховантаж «Стеллар Дейзі» зник у Південній Атлантиці. На його борту були 24 моряки, передає ВВС.

Повідомляється, що на рятувальному плоту знайшли живими два матроса-філіппінця.

У минулу п'ятницю член екіпажу суховантажу послав текстове повідомлення компанії-оператору про те, що корабель протікає і швидко нахиляється убік.

«Пошуки ще 22 людей тривають», - повідомив представник міністерства закордонних справ Південної Кореї, додавши, що країна попросила допомоги у Бразилії і Уругваю.

Довідка: «Стеллар Дейзі» відносять до розряду великотоннажних рудовозів, ним керує південнокорейська компанія Polaris Shipping. Однак ходив він під прапором Маршаллових островів. На судні перебували 16 філіппінських і вісім південнокорейських моряків.

Зазначається, що корабель вийшов із Бразилії в Китай із вантажем залізної руди.