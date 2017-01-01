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    В Атлантиці зник південнокорейський корабель

    • Сьогодні, 20:55
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    Суховантаж &laquo;Стеллар Дейзі&raquo;
    Суховантаж «Стеллар Дейзі»

    Корабель вийшов із Бразилії в Китай із вантажем залізної руди

    Потужний південнокорейський суховантаж «Стеллар Дейзі» зник у Південній Атлантиці. На його борту були 24 моряки, передає ВВС.

    Повідомляється, що на рятувальному плоту знайшли живими два матроса-філіппінця.

    У минулу п'ятницю член екіпажу суховантажу послав текстове повідомлення компанії-оператору про те, що корабель протікає і швидко нахиляється убік.

    «Пошуки ще 22 людей тривають», - повідомив представник міністерства закордонних справ Південної Кореї, додавши, що країна попросила допомоги у Бразилії і Уругваю.

    Довідка: «Стеллар Дейзі» відносять до розряду великотоннажних рудовозів, ним керує південнокорейська компанія Polaris Shipping. Однак ходив він під прапором Маршаллових островів. На судні перебували 16 філіппінських і вісім південнокорейських моряків.

    Зазначається, що корабель вийшов із Бразилії в Китай із вантажем залізної руди.

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