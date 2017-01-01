В Авдіївці відновлено опалення в багатоповерхівках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авдіївка

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку Генадій Зубко

В Авдіївці відновлено опалення в багатоповерхових будинках, що було відсутнє внаслідок обстрілів.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку Генадій Зубко у Twitter.

«Авдіївка відновлено опалення у під'їздах 9- та 5-поверхівок після обстрілу 2 лютого. Температура у будинках - +18 - +22. На вулиці +1». - написав він.