В Авдіївці відновлено опалення в багатоповерхівках
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Авдіївка
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку Генадій Зубко
В Авдіївці відновлено опалення в багатоповерхових будинках, що було відсутнє внаслідок обстрілів.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку Генадій Зубко у Twitter.
«Авдіївка відновлено опалення у під'їздах 9- та 5-поверхівок після обстрілу 2 лютого. Температура у будинках - +18 - +22. На вулиці +1». - написав він.
1/3 #Авдіївка відновлено опалення у під'їздах 9- та 5-поверхівок після обстрілу 2 лютого. Температура у будинках - +18 - +22. На вулиці +1— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 4 февраля 2017 г.