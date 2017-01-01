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    В Авдіївці відновлено опалення в багатоповерхівках

    • Сьогодні, 12:34
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    Авдіївка
    Авдіївка

    Про це повідомив віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку Генадій Зубко

    В Авдіївці відновлено опалення в багатоповерхових будинках, що було відсутнє внаслідок обстрілів.

    Про це повідомив віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку Генадій Зубко у Twitter.

    «Авдіївка відновлено опалення у під'їздах 9- та 5-поверхівок після обстрілу 2 лютого. Температура у будинках - +18 - +22. На вулиці +1». - написав він.

    зона АТО Авдіївка
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