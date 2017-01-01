В Авдіївці внаслідок мінометного обстрілу поранено двох жінок
- Сьогодні, 12:15
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Також під час обстрілу бойовики пошкодили кілька будинків
В Авдіївці внаслідок мінометного обстрілу бойовиків поранено двох жінок. Про це у Facebook написав голова управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, передає «Главком».
«Внаслідок мінометного обстрілу бойовиками міста на вул. Спортивній дві жінки, 55 років та 81 рік, дістали осколкові поранення. Також на вул. Спортивній пошкоджено будинки №26, 28, 31», – повідомив він.
На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції. Співробітники поліції продовжують оглядати пошкоджені домоволодіння.
Нагадаємо, 2 травня було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Через це зупинилася подача води в міста Авдіївка, частково Донецьк і Ясинувата, селища Верхньоторецьке, Червоний Партизан, села Василівка і Крута Балка.