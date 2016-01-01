В Австралії затримано прихильників ІДІЛ, які готували теракт на Різдво
- Сьогодні, 09:23
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Підозрювані планували напади на вокзалі «Фліндерс-Стріт», площу Федерації та в соборі Святого Павла в Мельбурні
Поліція Австралії заарештувала кількох підозрюваних, яких звинувачують в плануванні серії вибухів в Мельбурні (другому за величиною місті в країні) на Різдво.
Про це повідомляє ВВС Україна.
«Підозрювані, які є прихильниками «Ісламської держави», планували напади на вокзалі «Фліндерс-Стріт», площу Федерації та в соборі Святого Павла, повідомив головний комісар поліції штату Вікторія Грем Ештон», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що йдеться про групу з п'яти чоловік, які «радикалізувалися самостійно». Більшість з них - австралійці, один - виходець з Єгипту, давно живе в Австралії.
У поліції певний час вже стежили за підозрюваними. З посиланням на зібрані докази там заявили, що чоловіки мали намір використовувати саморобні вибухові пристрої та інше озброєння.
Під час рейдів у четвер і п'ятницю, в яких брали участь близько 400 поліцейських, зловмисників нейтралізували.
Прем'єр штату Вікторія Даніел Ендрюс заявив, що на Різдво на вулиці Мельбурна виведуть посилений склад поліції.