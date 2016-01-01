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    В Австралії затримано прихильників ІДІЛ, які готували теракт на Різдво

    • Сьогодні, 09:23
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    Вокзал &laquo;Фліндерс-Стріт&raquo; в Мельбурні&nbsp;
    Вокзал «Фліндерс-Стріт» в Мельбурні 

    Підозрювані планували напади на вокзалі «Фліндерс-Стріт», площу Федерації та в соборі Святого Павла в Мельбурні

    Поліція Австралії заарештувала кількох підозрюваних, яких звинувачують в плануванні серії вибухів в Мельбурні (другому за величиною місті в країні) на Різдво.

    Про це повідомляє ВВС Україна.

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    «Підозрювані, які є прихильниками «Ісламської держави», планували напади на вокзалі «Фліндерс-Стріт», площу Федерації та в соборі Святого Павла, повідомив головний комісар поліції штату Вікторія Грем Ештон», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що йдеться про групу з п'яти чоловік, які «радикалізувалися самостійно». Більшість з них - австралійці, один - виходець з Єгипту, давно живе в Австралії.

    У поліції певний час вже стежили за підозрюваними. З посиланням на зібрані докази там заявили, що чоловіки мали намір використовувати саморобні вибухові пристрої та інше озброєння.

    Під час рейдів у четвер і п'ятницю, в яких брали участь близько 400 поліцейських, зловмисників нейтралізували.

    Прем'єр штату Вікторія Даніел Ендрюс заявив, що на Різдво на вулиці Мельбурна виведуть посилений склад поліції.

     

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